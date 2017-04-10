Москва, 10 апреля, 2017, 08:42 — ИА Регнум. С 11 по 17 апреля в Москве в честь Дня космонавтики в 10 кинотеатрах бесплатно покажут отечественные фильмы о космосе, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Хф «Укрощение огня», реж. Даниил Храбровицкий, 1972 год, СССР Aндpeй Ильич Башкирцев, генеральный конструктор ракетно-космической техники СССР, главный конструктор ОКБ-1 (прототип — С.П. Королев)

Москвичи и гости столицы смогут увидеть фантастические ленты: «Москва — Кассиопея», «Солярис», «Через тернии к звёздам», «Инопланетянка», «Укрощение огня» и другие.

Кроме того, в кинотеатре «Юность» москвичи смогут познакомиться с космонавтом Героем Советского Союза Александром Лавейкиным, который трижды выходил в открытый космос.

Напомним, 12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Как праздник — День космонавтики — в России он был установлен Указом президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а международный статус получил в 1968 году на конференции Международной авиационной федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году отмечалось 55 лет со дня первого полета человека в космос. 12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов.

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