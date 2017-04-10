Ростов-на-Дону, 10 апреля, 2017, 08:38 — ИА Регнум.

Футболисты «Ростова» сыграли очередной матч РФПЛ вничью. 9 апреля желто-синие провели выездной матч со столичным «Локомотивом». Счёт на табло не открыли ни хозяева поля, ни гости. Как прокомментировал результат наставник ростовчан Иван Данильяц, обе команды не хотели делать больше, чем нужно. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе желто-синих.

Fc-rostov.ru Тренировка «Ростова»

«Встречались клубы, которые великолепно подготовлены тактически. Думаю, что все увидели стратегическое противостояние. Считаю, что мы контролировали ход встречи, во втором тайме больше были с мячом. Матч получился содержательным с точки зрения динамики и событий. В матче двух грандов тактики — Юрия Семина и Курбана Бердыева — одно очко — нормальный результат. Тут любая ошибка — гибель», — сказал главный тренер «Ростова».

Возможной причиной отсутствия голов у «Ростова» Данильянц назвал стабильную усталость, которая мешает игрокам сконцентрироваться.

Напомним, желто-синие опустились на восьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата. В активе команды — 32 очка. Столько же у пермского «Амкара» и «Уфы», расположенных чуть выше в рейтинге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, впереди у дружины с берегов Дона игры со столичными ЦСКА и «Спартаком», а также с «Уфой» и «Амкаром». Все матчи пройдут в апреле.