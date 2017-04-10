Посёлок городского типа Уруша, Амурская область, 10 апреля, 2017, 08:37 — ИА Регнум. В Амурской области на железнодорожной насыпи было найдено тело шестилетнего ребенка, сообщает региональный главк СК РФ.

44833 Железная дорога

Инцидент произошел в Сковородинском районе. По данным полиции, тело мальчика с телесными повреждениями нашли утром 10 апреля.

Мальчик ушел на прогулку накануне вечером и не вернулся. С заявлением в полицию обратились родители ребенка, его искали всю ночь.

Во время поисков были осмотрены заброшенные дома, окрестности поселка Уруша, берег реки, нашли тело на железнодорожной насыпи около пяти часов утра.

Причины смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка. По ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.