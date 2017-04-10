Москва, 10 апреля, 2017, 08:33 — ИА Регнум. Первые сто иностранных IT-компаний встали на учет в Федеральную налоговую службу (ФНС) для выплаты НДС при продаже в России виртуальных товаров («налога на Google»), пишет газета «Ведомости».

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По словам представителей ФНС, среди зарегистрированных компаний — подразделения Facebook, Apple, Google, Microsoft Ireland, Netflix, Bloomberg, Financial Times и другие. Половина из компаний, зарегистрировавшихся в ФНС, продает программное обеспечение и компьютерные игры, треть — игры, книги и музыку, еще 15% — это торговые площадки и сервисы по онлайн-бронированию.

Первые налоговые выплаты от иностранных интернет-компаний поступят в бюджет до 25 апреля 2017 года, НДС платится за квартал.

Летом 2016 года Госдума РФ приняла закон об уплате иностранными компаниями НДС при продаже электронных услуг в России. Такой же налог с 2015 года действует в ЕС, Японии и Южной Корее.

После уведомлений на учет в ФНС встали компании, которые были не обязаны это делать, например, Uber — партнеры компании в России сами платили НДС, а сервис компенсировал им расходы.

Тех, кто еще не зарегистрировался, осталось немного. Новый налог начал действовать с 1 января 2017 года, а в марте Apple заявила о росте стоимости годовой подписки на сервис iTunes Match на 16,3%, до 929 рублей.