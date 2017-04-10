Пекин, 10 апреля, 2017, 08:25 — ИА Регнум. Управление государственной безопасности Пекина опубликовало новую программу по борьбе с нелегальными иностранными агентами, действующими на территории КНР. Опубликованная «Программа поощрения граждан за изобличение шпионской деятельности» подразумевает денежное вознаграждение для информаторов в размере до 500 тыс. юаней.

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Согласно принятому документу, жители КНР, предоставившие компетентным органам любую информацию о местонахождении или деятельности иностранных агентов, могут рассчитывать на крупную денежную компенсацию, пишет «Чжунго жибао».

По мнению властей КНР, принятая мера позволит предотвратить шпионскую деятельность иностранных граждан и обеспечить национальную безопасность. В заявлении управления подчеркивается, что в последние годы все больше сотрудников иностранных спецслужб проникают в Китай под видом бизнесменов, а также деятелей искусства и науки.

Данные иностранные граждане ведут разведывательную деятельность, которая угрожает территориальной целостности и национальной безопасности государства.

Кроме того, жители Китая смогут получить денежное вознаграждение за информацию о своих согражданах, сотрудничающих с иностранными спецслужбами. Заявить о подозрительных лицах можно будет по телефону горячей линии, через интернет или лично, явившись в территориальное управление государственной безопасности.

В заключительной части опубликованного документа сообщается, что дача ложных показаний, а также умышленное донесение на невиновных будет наказываться в соответствии с китайским законодательством.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в США сотрудницу Госдепартамента США обвиняют в связях с китайской разведкой, она предстала перед судом 29 марта.