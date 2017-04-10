Париж, 10 апреля, 2017, 08:19 — ИА Регнум.



Georges Biard Пьер Ришар Морис Шарль Леопольд Дефе

Пьер Ришар снялся в новом фильме «Один профиль на двоих», сообщает французский портал Сanoe.

Сюжет фильма строится вокруг пожилого человека, который после смерти своей жены замкнулся в себе. Дочь, желая вывести отца из этого состояния, решает подарить ему компьютер и нанимает учителя, который обучает её отца основам. Однажды ночью мужчина обнаруживает сайт знакомств, он решает попробовать, но в профиле указывает данные своего наставника. Вскоре он знакомится с красивой молодой женщиной, у них начинаются платонические отношения. Для героя Пьера Ришара буквально начинается вторая жизнь, но длится она до того момента, пока женщина не предлагает реальную встречу. Мужчина решает убедить своего наставника пойти на встречу вместо него.

Пьер Ришар заявил, что история фильма по-настоящему тронула его,

«Мужчина становится беспомощным после смерти своей любимой жены и, несмотря на это, с ним происходят различные приключения. У меня всегда была слабость к тому, чтобы играть неудачников», — рассказал актер.

Сегодня Пьеру Ришару уже 82 года, известная комедия «Высокий блондин в черном ботинке» вышла 45 лет назад. В 2015 году актер выпустил автобиографическую книгу под названием: «Я ничего не знаю, но всё скажу», в этом же году во Франции состоялась премьера фильма «Агафья», снятая по мотивам рассказов А. П. Чехова, в это фильме Пьер Ришар вновь сыграл дуэтом с Жераром Депардье.