Якутск, 10 апреля, 2017, 08:53 — ИА Регнум.



Premier.gov.ru Егор Борисов

В Якутии 9 апреля прошёл митинг, заявленный как экологический, но в принятой по его итогам резолюции президента РФ Владимира Путина попросили отрешить от должностных полномочий главу Якутии Егора Борисова, а на самом мероприятии собирали подписи против повышения тарифов ЖКХ. Как получилось, что сменилась тема, почему главный вдохновитель акции протеста на неё не пришёл, сколько на мероприятии было человек, и как пугали рискнувших студентов — в обзоре ИА REGNUM.

Кто и зачем

Организаторами митинга назвала себя созданная недавно организация «Сомого Куус» («Сила сплочения»), объединившая несистемную оппозицию республики. Заявку на проведение экологического митинга подала в Окружную администрацию Якутска физлицо Сулустаана Мыраано. Прийти на мероприятие призывал бывший глава «Саханефтегаза» и депутат предыдущих созывов Госсобрания республики Афанасий Максимов, который, кстати, подавал акцию протеста как за отставку глав Якутии. А ведущим митинга был якутский эколог, председателя республиканского общественного движения «СИР» Иван Степанов.

О том, что акция протеста не совсем экологическая, говорили в первую очередь надписи на плакатах: «Продадите АЛРОСА — народ проклянёт», «Нарушению конституции РФ — нет!», «Прекратите повышение тарифов ЖКХ», «Нефть у нас своя, почему же цена так высока», «Отдаю последние штаны энергосбыту», «Тарифы, налоги, поборы, кредиты = форма рабства», «Пока ты спишь дома, политики решают твою судьбу без твоего участия. Нельзя жить как стадо баранов, обо всём молчать и во всём соглашаться».

Информация о количестве присутствовавших на мероприятии жителей республики в региональных СМИ разнится. Издания называют цифры от 1000 до 3000 человек. «Блокнот Якутска» также сообщает о том, что людей, возможно, могло бы быть и больше, если бы сбору людей на площади не препятствовали.

Так, студентов пугала добровольная народная дружина «Университет»: «Ребята подходили к сверстникам и для чего-то выясняли, из каких те учебных заведений. Фотографировали молодых митингующих. Один из этих «боевиков» признался, что перед ними поставлена задача выявить студентов, неважно СВФУ или других учебных заведений, пришедших на этот митинг. Для чего составляется база, молодой человек не знал, предположив, что этот черный список затем ляжет на стол ректората. Видимо, так сегодня в СВФУ воспитывают активных граждан».

От экологии к отставке

Как связаны между собой защита экологии и выступления против коррупции, объяснил собравшимся экс-министр финансов республики Эрнст Берёзкин. «Тема заявки была «Соблюдение конституции РФ в части 1 статьи 9». В соответствии с ней все недра и природные богатства являются основой жизни и благополучия народов, населяющих данную территорию. Поэтому мы и ставим вопрос, что сегодня наша республика является лидером по уровню бедности и численности безработных. У нас происходит сильное расслоение по доходам. Когда я 15 лет назад был министром финансов, республика не была столь дотационным регионом — у нас был минимальный государственный долг. А на сегодняшний день мы имеем разоренную республику, распроданные активы, огромный рост государственного долга. И это при том, что рост налоговых поступлений при освоении природных ресурсов республики не поспевает за ростом расходов бюджета республики и муниципальных бюджетов. А это значит, что республика скатывается всё ближе и ближе к банкротству — продавать-то нам уже нечего», — цитировало Берёзкина Якутия.инфо.

Экс-министр финансов республики заявил, что для того, чтобы изменить ситуацию, Якутии необходимо обновление федеративного договора с Российской Федерацией, а именно установление справедливых налоговых платежей. «Это вопросы установления справедливого для республики размера ренты на добычу полезных ископаемых, нефти и газа. Чтобы все добывающие компании платили отчисления от своих доходов в Целевой фонд будущих поколений. Потому что только таким образом можно остановить падение уровня жизни в республике. Мы также ставим вопрос о полном обновлении руководства республики», — сказал с трибуны Берёзкин.

Якутск.ру опубликовало слова представителя партии «Справедливая Россия» Елены Даниловой: «Необходимо чтобы природная рента распределялась на все население, работала на развитие экономики региона и решение социальных проблем «Наша республика — один из богатейших регионов страны. В Якутии ежегодно добывается полезных ископаемых на сотни миллиардов рублей. Но при этом уровень жизни населения оставляет желать лучшего».

Sakhanews размещало выдержки из выступления правозащитника Николая Седалищева, который говорил о том, что якутяне живут в самом богатом природными ископаемыми регионе РФ и в то же время в отдельных районах республики 15% экономически активного населения — официально безработные, а 18% населения живут за чертой бедности. В результате «коррупционных преступлений, насаждения агрессивной информации об отсутствии прав на бесплатное жилье вопреки статье 40 Конституции РФ», многие якутяне «подсажены на ипотечную иглу», пополнили число обманутых дольщиков, продолжают ютиться в ветхом и аварийном жилье вследствие неисполнения судебных решений органами государственной и муниципальной власти республики, также заявлял Николай Седалищев.

«Я полностью согласен со звучащими здесь лозунгами и витающими здесь настроениями — нам эта власть уже не нужна. Мы от них уже устали, они для нас ничего не делают, и им пора уходить», — считает юрист-правозащитник Николай Зубов, цитировало Якутия.инфо.

«Наверное, задержали опять»

Интересно, что активно призывавшего якутян на митинг (настолько, что организацию акции протеста некоторые приписывали исключительно ему) экс-главы «Саханефтегаза» и депутата предыдущих созывов Госсобрания Якутии Афанасия Максимова на мероприятии не было.

«По словам организаторов, его телефон оказался недоступным. «Наверно, задержали опять», — вздохнула одна из женщин, покидая площадь», — так отразил в своём материале этот факт «Блокнот Якутска». «Позавчера Афанасий сказал, что заболел. Утром сообщил, что ему получше, и что на митинг придет. Но почему в итоге его не было, мы не знаем. На звонки не отвечает», — рассказали ИГ В Якутии.ру. сторонники оппозиционного политика.

«Собравшиеся его выступления ждали и спрашивали о нем. В отсутствие Афанасия Максимова, не прозвучали лозунги с требованием отставки Егора Борисова, не было и сбора подписей под подобной петицией. Все прошло по более мирному сценарию», — писало ИАSakhaLife.

Однако, по информации SakhaNews, несмотря на отсутствие Афанасия Максимова, участники митинга приняли резолюцию, в которой обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой отрешить главу республики Егора Борисова от должностных полномочий и признать мировое соглашение между Российской Федерацией и Республикой Саха (Якутия) от 19 декабря 2006 г. подписанным с нарушением части 1 статьи 9, части 3 статьи 15, статьи 72 Конституции РФ и восстановить Федеративный договор между РФ и РС (Я) «надлежащим образом». Также в резолюции содержится призыв к главе СК РФ Александру Бастрыкину и министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву незамедлительно принять законное решение по материалам книги регистрации сообщения о преступлениях о превышении должностных полномочий и организации преступного сообщества представителями региональной власти.

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«Вот он я — говорите»

Не пришёл на акцию протеста и глава республики Егор Борисов, которого активно приглашал Афанасий Максимов. «Ведь мог же Егор Афанасьевич совершенно спокойно выступить на этом митинге. Если глава субъекта федерации, тем более национальной республики, хочет позиционироваться, и войти в Историю как Отец Народа, то не надо бояться своего народа. Уважение к нему возросло бы в разы», — отмечало ИГ В Якутии.ру.

«Что бы я сделал на месте Борисова в ситуации, когда в Якутске собирают против меня митинг? — рассуждал в своём Facebook политолог Виталий Обедин, — Я бы 9 апреля взял и пришел на площадь Дружбы народов. Поднялся бы на трибуну и обратился к собравшимся: вы хотели мне что-то сказать, вот он я — говорите. По главному вашему вопросу на повестке дня могу сказать первое, второе, третье и компот. А если хотите разговор продолжить, то давайте мы сейчас перекрикиваться не будем, я к себе поеду, а вы тут проведите то, ради чего собрались, сформулируйте вопросы, выберите делегатов и после 16.00 пусть они приходят на встречу. Поговорим. Попробуем перестать быть врагами и начать слышать друг друга».

Эксперт уверен, что даже если бы такие переговоры не удались, сам факт выхода — «куча очков в карму». «Половина митингующих уже задумалась бы. Даже самые оголтелые критики начали бы рассчитывать возможные формы диалога. Наметился бы общественный консенсус, которого сегодня так не хватает. Но для наших властей любой шаг навстречу — это проявление слабости», — констатировал Обедин.

Как сообщало ИА REGNUM, мэрия Якутска опровергала информацию о том, что тема назначенного на 9 апреля в столице республике митинга — отставка главы региона. Акция протеста проводится с целью соблюдения части 1 статьи 9 Конституции РФ, гарантирующей охрану и использование природных ресурсов, утверждали в горадминистрации. Учитывая, что глава Якутии не раз выступал за ужесточение законодательного регулирования ответственности недропользователей перед населением региона, теоретически даже возможно его участие в этом мероприятии, подчёркивали также в пресс-службе мэрии.