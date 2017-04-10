Москва, 10 апреля, 2017, 08:11 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Торги по нефти 7 апреля завершились в плюсе. По итогам дня цена на нефть сорта Brent повысилась на 0,67%, до $55,22.

После новостей о ракетном ударе США по авиабазе в Сирии нефтяные котировки повышались до $56,05, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов. К закрытию дня быки отступили от максимума, полностью перекрыв весь ночной рост.

Сегодня, 10 апреля, баррель Brent стоит $55,30 (+0,14%). В пятницу цены на нефть проигнорировали новость об очередном увеличении числа буровых установок в США. Это и понятно, так как всё внимание участников рынка было приковано к Сирии.

Бычий тренд от минимума 49,69 (22.03.17) жив. Позиции покупателей пошатнутся при снижении стоимости Brent ниже $54,55. Общая техническая картина с часового и 4-часового периодов для покупателей остаётся благоприятной. Покупатели не успокоятся пока не достигнут зоны $57,00-$57,15.