Абакан, 10 апреля, 2017, 08:10 — ИА Регнум. В Хакасии постановлением правительства региона с 10 апреля вводится особый противопожарный режим. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, он будет действовать до 10 мая.

skeeze Лесные пожары

Эти меры предпринимаются в связи с повышенной пожарной опасностью, увеличением количества палов травы и степных пожаров, повышением дневных температур, а также для обеспечения пожарной безопасности.

Во время действия особого противопожарного режима в регионе будут приняты дополнительные меры безопасности. Подразделения противопожарной службы переведены на усиленный вариант несения службы. Запрещается разведение костров, проведение пожароопасных работ на открытых участках, сжигание мусора на территориях населенных пунктов и организаций и так далее.

Нарушители режима будут привлекаться к административной или уголовной ответственности в зависимости от степени нанесенного ущерба. Сумма штрафа для граждан составляет от 2 000 до 4000 рублей, для должностных лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 400 тыс. до 500 тыс. рублей.

Добавим, пожароопасный сезон в лесах Хакасии был открыт с 3 апреля в связи со сходом снежного покрова и установлением положительной среднесуточной температуры. Издан соответствующий приказ Минприроды Хакасии. В 2016 году пожароопасный сезон в лесах республики был открыт с 1 апреля.

По данным управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Хакасии, по сравнению с 2016 годом количество степных пожаров и палов растительности увеличилось в 2,5 раза. В прошлом году по состоянию на 3 апреля было зарегистрировано 47 степных пожаров и палов травы, в 2017 — 114 возгораний.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии в апреле 2015 года природные пожары, перекинувшись на населенные пункты, привели к трагедии. Погибли 32 человека, без жилья остались 6,5 тыс. человек. В общей сложности пострадали 38 населенных пунктов республики. Для погорельцев построили 1,2 тыс. домов.