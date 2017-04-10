Вашингтон, 10 апреля, 2017, 08:04 — ИА Регнум. В рамках американского проекта «Кампания солидарности с Одессой» 10 апреля пройдут митинги по всему миру около украинских посольств и консульств против репрессий киевской власти, заявил координатор проекта Фил Вайлейто, передает RusNext.ru.

HOBOPOCC Обгоревший Дом профсоюзов, Куликово поле, 10 мая 2014 года

«Кампания солидарности с Одессой» организована американской правозащитной организацией «Объединенная национальная антивоенная коалиция».

По словам Вайлейто, правозащитники «Объединенной национальной антивоенной коалиции» также передадут письмо к президенту Украины с требованием освободить всех политических заключенных, а также остановить репрессии против близких и родных тех, кто погиб при пожаре в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Правозащитник подчеркнул, что международный проект в защиту пострадавших в Одессе призван «привлечь внимание к репрессиям украинских властей в отношении активистов-антифашистов в городе».

«10 апреля — это дата, которая имеет особое значение для одесситов, так как именно в этот день в 1944 году город был освобожден от оккупации немецко-фашистских захватчиков», — говорит координатор проекта.

Вайлейто добавил, что митинги планируются в 19 городах в 12 странах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 мая 2014 года в Одессе случилась трагедия. В этот день радикалы из «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на тех, кто протестовал против угнетения русскоязычного населения новой киевской властью.

Протестующие были вынуждены скрыться в Доме профсоюзов. Однако радикалы на этом не остановились и подожгли здание. Чтобы никто не смог выбраться из помещения, националисты окружили Дом профсоюзов и пресекали все попытки людей выбраться из горящего здания.

В трагедии погибло 48 человек, более 250 человек пострадало.

Украинские власти замяли дело, арестовав сторонников протестующих и объявив, что люди в Доме профсоюзов «подожгли сами себя».