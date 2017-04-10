Новосибирск, 10 апреля, 2017, 08:09 — ИА Регнум.

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на аппаратном совещании сегодня, 10 апреля, представил нового министра транспорта и дорожного хозяйства региона. Министерство взамен ушедшего в «Сибмост» Сергея Титова возглавил Анатолий Костылевский.

Rosavtodor.ru Анатолий Костылевский

Соответствующее распоряжение о назначении глава региона подписал также сегодня, 10 апреля 2017 года, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

До назначения на новую должность Анатолий Костылевский занимал пост первого заместителя начальника Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь» (ФКУ «Сибуправтодор»).

Анатолий Костылевский окончил Сибирский государственный университет путей сообщения по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы, инженер путей сообщения-строитель». Прошел трудовой путь от мастера филиала ОАО «Новосибиркавтодор» Ордынского дорожного ремонтно-строительного управления до заместителя директора Воронежского филиала по эксплуатации и безопасности дорожного движения Государственной компании «Российские автомобильные дороги». С сентября 2013 по май 2015 года он занимал должность заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2017 года Сергей Титов покинул пост министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

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9 марта 2017 года губернатор региона подписал распоряжение об увольнении Титова «в связи с прекращением полномочий по собственному желанию». Исполняющим обязанности министра транспорта был назначен Евгений Раков, ранее — заместитель Сергея Титова.

Днем позже, 10 марта 2017 года, подтвердилась информация (которую до этого момента ни одна из сторон официально не комментировала) что Сергей Титов «решением совета директоров АО «Сибмост» приступил к работе в должности президента.Альберт Кошкин, который с 2008 года занимал пост президента АО, продолжил работу в должности председателя совета директоров «Сибмоста».