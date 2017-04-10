Богота, 10 апреля, 2017, 08:02 — ИА Регнум. Президент Хуан Мануэль Сантос 9 апреля в «День жертв, памяти и прощения» заявил о том, что внутренний вооруженный конфликт в Колумбии напрямую затронул 8 376 463 человек, сообщает информационное агентство EFE.

Silvia Andrea Moreno Армия национального освобождения (Колумбия)

«В Колумбии от внутреннего вооруженного конфликта пострадали 8 376 463 человека. Этого достаточно, чтобы работать над установлением мира в стране», — написал президент на своей странице в Twitter.

По официальным данным реестра жертв конфликта, из 8 376 463 пострадавших 8 074 272 человек имеют статус «жертв внутреннего вооруженного конфликта», и еще 302 191 человек относятся к категории «жертвы по решению суда», которые были включены в исполнение судебного решения об «уходе, помощи и полном возмещении» в виду получения ущерба в результате внутреннего вооруженного конфликта.

Напомним, что в настоящее время правительство Колумбии подписало и реализует мирный договор с крупнейшей повстанческой группировкой страны Революционные вооруженные силы Колумбии — Народная армия FARC-EP, а также ведет переговоры со второй по величине повстанческой группировкой Национальная освободительная армия (ELN).

По данным Национального центра исторической памяти Колумбии, в ходе гражданского вооруженного конфликта, длящегося с 1964 года, в стране погибло 177 тыс. человек мирного населения, более 50 тыс. пропали без вести, 10 тыс. человек стали жертвами противопехотных мин и от 5 до 6 млн получили статус беженцев.