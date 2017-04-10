Москва, 10 апреля, 2017, 08:01 — ИА Регнум.



Nn.ru Космонавт Георгий Михайлович Гречко

Советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко будет похоронен 11 апреля на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает телерадиокомпания «Звезда».

Как рассказала дочь космонавта Ольга Михеева-Гречко, гражданская панихида состоится 11 апреля с 12:00 до 13:30 (мск) в Большом зале Троекуровского кладбища. Отпевание пройдет с 13:30 до 14:00, похоронят Гречко на Аллее космонавтов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Георгий Гречко ушел из жизни 8 апреля в возрасте 85 лет. По некоторым данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Свои соболезнования родным и близким космонавта выразили президент России Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев.

С 1975 по 1985 год Георгий Гречко совершил три полета в космос, во время одного из них он выходил в открытое космическое пространство на 1 час 28 минут.

Второй полет Гречко длился 96 суток — с 10 декабря 1977 года по 16 марта 1978 года. За этот период орбитальная станция «Салют-6» выполнила стыковку с космическим кораблем «Союз-27», грузовиком «Прогресс-1» и космическим кораблем «Союз-28».

В 1985 году, во время третьего полета в космос, Гречко было 54 года. На протяжении 13 лет он оставался самым пожилым из советских и российских космонавтов, побывавших на орбите.

По окончании полетов Гречко трудился в Институте физики биосферы РАН. До марта 1992 года он являлся космонавтом-исследователем института, а в дальнейшем — научным сотрудником.