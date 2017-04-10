Екатеринбург, 10 апреля, 2017, 08:51 — ИА Регнум. Проблема уборки снега и грязи в Екатеринбурге — одна из самых актуальных. Во время весеннего таяния снега на дорогах и улицах города она становится ещё острее, так как появляется накопленный за зиму под снежным покровом мусор.

Алексей Банников ИА REGNUM Уборка улицы

Алексей Банников ИА REGNUM Улица Билимбаевская. На окраине снежно и грязно

Зима в этом году выдалась снежная. Несмотря на то, что всю зиму администрация Екатеринбурга рапортовала о том, какие объёмы очищенного с дорог снега вывозились самосвалами за город, этого явно было недостаточно.

Алексей Банников ИА REGNUM Начало апреля и горы снега

И если центр города удавалось содержать в относительном порядке, то на окраинах города уборочная техника успевала только чистить дороги. В результате по обочинам и внутри дворов за зиму выросли снежные отвалы, которые не растаяли до сих пор.

Алексей Банников ИА REGNUM Утонувшая в снегу разрушенная детская площадка

Алексей Банников ИА REGNUM Снег сошёл и обнажил щебёнку вместо тротуара

Алексей Банников ИА REGNUM Скопившийся за зиму мусор

В центре города достаточно чисто, хотя и есть ещё места, куда не ступала нога сотрудников ЖКХ. Орудует уборочная техника, а самосвалы по кольцевым маршрутам вывозят тонны снега. Но, увы, как учит опыт, большинство снежных отвалов во дворах победит всё-таки тёплое весеннее солнце, а не коммунальные службы.

Алексей Банников, ИА REGNUM Коммунальщики обрезают тополя

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