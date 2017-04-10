Чистота и непобедимые завалы: весенний репортаж из Екатеринбурга
Екатеринбург, 10 апреля, 2017, 08:51 — ИА Регнум. Проблема уборки снега и грязи в Екатеринбурге — одна из самых актуальных. Во время весеннего таяния снега на дорогах и улицах города она становится ещё острее, так как появляется накопленный за зиму под снежным покровом мусор.
Зима в этом году выдалась снежная. Несмотря на то, что всю зиму администрация Екатеринбурга рапортовала о том, какие объёмы очищенного с дорог снега вывозились самосвалами за город, этого явно было недостаточно.
И если центр города удавалось содержать в относительном порядке, то на окраинах города уборочная техника успевала только чистить дороги. В результате по обочинам и внутри дворов за зиму выросли снежные отвалы, которые не растаяли до сих пор.
В центре города достаточно чисто, хотя и есть ещё места, куда не ступала нога сотрудников ЖКХ. Орудует уборочная техника, а самосвалы по кольцевым маршрутам вывозят тонны снега. Но, увы, как учит опыт, большинство снежных отвалов во дворах победит всё-таки тёплое весеннее солнце, а не коммунальные службы.