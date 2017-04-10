Вашингтон, 10 апреля, 2017, 07:52 — ИА Регнум. Посланник Китая 10 апреля прибыл в Южную Корею для обсуждения все более активных шагов КНДР по развитию своей ядерной программы, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Dominic D'Andrea, commissioned by the National Guard Heritage Foundation, 1992 Американские интервенты в Корее

Япония, важный игрок в данном регионе, тем не менее, скептически относится к вероятности конфликта.

«Это не реалистично для США атаковать Северную Корею», — заявил источник в министерстве обороны Японии.

«Если Америка говорит, что будет атаковать, то Япония и Южная Корея остановят это», — подчеркнул источник.

Напомним, 9 апреля США отправили ударную группу военно-морского флота в Тихий океан к Корейскому полуострову, что стало ответом на ядерную программу КНДР.

Данный шаг был совершен на основании доклада совета по национальной безопасности США президенту страны Дональду Трампу, одним из возможных продолжений данной акции может стать размещение ядерного оружия в Южной Корее.