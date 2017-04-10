Сеул, 10 апреля, 2017, 07:51 — ИА Регнум.



U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Patrick Green Пуск ракеты ESSM мз пусковой установки Mk 29 на авианосце CVN-70 «Карл Винсон»

Американская ударная группа, возглавляемая тяжелым атомным авианосцем «Карл Винсон», направилась к южно-корейским берегам, сообщает 10 апреля «Ренхап».

Военные суда из Сингапура идут к Корейскому полуострову. Отмечается, что первоначальный маршрут изменился.

Ударная группа включает также крейсер с управляемыми ракетами и два эсминца.

Уточняется, этот маневр военных судов произведен неожиданно, поскольку «Карл Винсон» не так давно — меньше, чем месяц назад — был в Южной Корее.

Как сообщил Мун Сан Гюн, представитель южнокорейского министерства обороны, происходящее — признак «серьезного отношения к ситуации на Корейском полуострове» с американской стороны. Он озвучил мнение министерства, что эта американская тактика должна усилить защиту от северокорейской угрозы.

Кореец отметил, что союзники — США и Южная Корея — сотрудничают в вопросе безопасности, при этом не ответив на вопрос, знали ли в Сеуле заранее об изменении маршрута. По его словам, войска Южной Кореи «готовы противостоять северокорейским провокациям».

Он подчеркнул, что «режим главы Северной Кореи Ким Чен Ына может осуществить провокации» в ближайшее время, поскольку 15 апреля отмечается 105-я годовщина со дня рождения [основателя Северной Кореи] Ким Ир Сена».