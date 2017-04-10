Лондон, 10 апреля, 2017, 07:40 — ИА Регнум.



Tom Blunt Пьеса «Гарри Поттер и проклятое дитя» в двух частях

Спектакль «Гарри Поттер и проклятое дитя» получил 9 наград театральной премии Лоуренса Оливье, результаты конкурса были опубликованы на официальном сайте Olivier Award.

Церемония награждения состоялась 9 апреля в концертном зале Лондонского королевского зала искусств и наук имени Альберта (Альберт-холл).

Этот результат является рекордным для конкурса. Спектакль получил награды за лучший свет, звук, костюмы, сценографию, режиссуру, лучшую новую драму. Энтони Бойл и Нома Думезвени получили награды за лучшие роли второго плана, Джейми Паркер — за лучшую мужскую роль.

Напомним, премия Лоуренса Оливье — самая престижная британская награда за достижения в сфере театра, присуждаемая театральным сообществом Лондона. Учреждена была в 1976 году, но имя Лоуренса Оливье носит с 1984 года. Ею награждаются спектакли, показанные в столице Великобритании. Конкурс проводится ежегодно.