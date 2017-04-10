Монтеррей, Мексика, 10 апреля, 2017, 07:35 — ИА Регнум. 25-летняя российская теннисистка Анастасия Павлюченкова выиграла турнир WTA в Монтеррее (Мексика), переиграв в финале представительницу Германии Ангелику Кербер. Встреча, которая продолжалась почти 2 часа, завершилась в трех сетах со счетом 6:4, 2:6, 6:1.

Tom Rae Allen Анастасия Павлюченкова

Для спортсменки из Российской Федерации это девятая победа в одиночном разряде на турнирах WTA за последние несколько лет.

Отметим, что призовой фонд турнира в Монтеррее составлял более $220 тыс.

Теннис. WTA. Монтеррей (Мексика). Финал

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Ангелика Кербер (Германия) — 6:4, 2:6, 6:1.

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