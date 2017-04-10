Лондон, 10 апреля, 2017, 07:36 — ИА Регнум.

Страны «Большой семерки» должны ввести новые санкции против России в том случае, если Москва не прекратит оказывать поддержку президенту Сирии Башару Асаду. С таким заявлением глава МИД Великобритании Борис Джонсон намерен обратиться к коллегам по G7 на встрече в Италии, сообщает The Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

Издание отмечает, что, по замыслу Джонсона, G7 стоит выпустить заявление, в соответствии с которым РФ должна будет отозвать своих военных с территории Сирии. В противном случае на Москву будут наложены новые санкции наряду с уже существующими, введенными ранее из-за ситуации на Украине.

Уточняется, что соответствующий документ уже подготовлен британской стороной к встрече министров иностранных дел G7. Его положения призваны заметно усложнить жизнь российских чиновников, поясняет издание. При этом The Times поощряет нанесение ракетного удара США по сирийской авиабазе в провинции Хомс.

Отмечается, что «химатака и быстрое использование силы президентом Дональдом Трампом» — это новая возможность «облегчить страдания страны после шести лет гражданской войны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 апреля постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила о том, что возможность введения ограничений против РФ и Ирана за поддержку Дамаска рассматривается Белым домом.

Комментируя слова Хейли, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что главе США Дональду Трампу стоит хорошо подумать, прежде чем вводить против России новые санкции. Такая мера будет одобрена рядом американских политиков, однако будет означать и потерю шанса на налаживание отношений с Москвой.

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