Лондон, 10 апреля, 2017, 07:23 — ИА Регнум.



נחמן Т-54 армии Ирака в израильском музее

Пять золотых слитков в купленном на интернет-аукционе советском танке Т-54 обнаружил британский коллекционер Ник Мид, пишет газета The Sun.

Золото на сумму $2,5 млн найдено в топливном баке танка, который коллекционер приобрел за $37 тыс. Обнаружив золото, коллекционер вызвал полицейских, которые оформили изъятие, а с Мида взяли расписку.

Коллекционер не уверен, что ему вернут золото, но это его не очень огорчает. «Пусть я и не получу обратно золото, зато у меня останется мой прекрасный танк», — сказал он.

Уточняется, что танк ранее принадлежал иракским вооруженным силам, принимал участие в Войне в Персидском заливе (1990−1991 гг.).

Т-54 был захвачен международной коалицией и таким образом оказался в Великобритании. Как полагает Мид, золото было спрятано в танке уже в начале войны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине марта американский школьник нашел в государственном парке штата Арканзас алмаз весом в 7,44 карата. Этот камень стал одним из самых крупных алмазов за всю историю парка.

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