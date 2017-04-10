Кемерово, 10 апреля, 2017, 07:19 — ИА Регнум.



Горбунов Юрий Викторович Международный аэропорт Кемерово имени Алексея Архиповича Леонова

В аэропорту Новосибирска совершили вынужденную посадку два пассажирских самолета, следовавших из Москвы в Кемерово. Об этом сообщили газете «Кемерово» в справочной аэропорта.

«10 апреля 2 пассажирских самолета, следовавших из Москвы в Кемерово, сделали вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска, — говорится в сообщении. — Причиной стал сильный туман, окутавший областной центр».

В справочной аэропорта изданию также рассказали, что один из самолетов должен был доставить в Кемерово пассажиров в 05:40, другой — в 06:30. Речь идет о воздушных судах, принадлежащих авиакомпаниям «Аэрофлот» и S7.

В настоящее время прибытие пассажирских самолетов из Новосибирска в Кемерово уточняется.