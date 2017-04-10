Берлин, 10 апреля, 2017, 07:21 — ИА Регнум. Большинство жителей Германии осуждают ракетный удар США по сирийской авиабазе, нанесенный 7 апреля 2017 года, сообщает Das Bild.

Скриншот с видео USS Ross Launches Tomahawk Strike jnSyrian Air Base Ракетный удар США по Сирии

Согласно социологическому опросу 500 авторитетных жителей Германии, 26% респондентов считают удар США обоснованным и правильным, 59%, наоборот, осуждают, а 15% затруднялись ответить.

80% опрошенных считают, что эта атака со стороны США должна быть последней, 9% требуют дальнейших воздушных ударов, 11% воздержались от ответа.

Некоторые жители Германии считают, что событие неблагоприятно скажется на международной обстановке: 40% опасаются военного конфликта между США и Россией, 53% в это не верят, 7% не имеют представления об этом.

Опрос провел немецкий институт изучения общественного мнения TNS Emnid.