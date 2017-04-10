Ростов-на-Дону, 10 апреля, 2017, 07:05 — ИА Регнум. Семьям погибших и пострадавшим от взрыва бытового газа в Таганроге будет оказана материальная помощь. Об этом ИА REGNUM проинформировали в правительстве Ростовской области 10 апреля.

Владимир Чичилимов, Владимир Сипиёв ИА Красная Весна Взрыв бытового газа в многоэтажном доме. Таганрог

В частности, средства будут направлены из регионального и муниципального бюджетов. Родным погибших перечислят по 1 млн рублей и 250 тыс. рублей соответственно. В зависимости от полученных травм из областной казны предусмотрено от 200 до 400 тыс. рублей семьям пострадавших, а также по 100 тыс. рублей из муниципального бюджета. Также жильцам дома положена компенсация по потере имущества — единовременная выплата в 10 тыс. рублей. Кроме того, горожане получат от 50 до 100 тыс. рублей в зависимости от ущерба.

Как уточнили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, в пятиэтажном доме подлежат восстановлению 10 квартир, ещё три квартиры разрушены полностью. Сами жильцы эвакуированы в пункт временного размещения, который расположен в детском саду. На случай необходимости организован дополнительный пункт временного размещения на базе конгресс-отеля «Таганрог». Некоторые жильцы временный приют нашли у родных.

Напомним, взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме в Таганроге по улице Шаумяна, 12/1 произошёл накануне, 9 апреля. Возгорания после взрыва не было, иначе жертв могло быть и больше. Известно, что в доме проживает 134 человека, на момент взрыва в квартирах находилось 68 человек. Двое погибли, ещё двое — госпитализированы.

Чрезвычайное ведомство открыло горячую телефонную линию после взрыва. По номеру 8−863−239−99−99 можно звонить по вопросам дальнейших действий жильцов дома. Специалисты проконсультируют на предмет, в какую инстанцию обращаться для обследования квартиры, составления актов состояния жилья, а также решить другие вопросы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 «Причинение смерти по неосторожности двум лицам или более лицам».