Екатеринбург, 10 апреля, 2017, 07:05 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова назвала действия напавших, предположительно коллекторов, на ребёнка-инвалида в Екатеринбурге, выходящими за рамки понимания. Об этом сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.

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«То, что произошло в Екатеринбурге, выходит за рамки закона и понимания. Ребёнка-инвалида избили и угрожали за чьи-то долги», — цитирует пресс-служба на официальном сайте заявление Анны Кузнецовой. Она сообщила, что аналогичные инциденты, когда от действий коллекторов страдали дети, произошли в Москве и Ульяновске, и напомнила, что в России принят специальный закон исключающий любые способы физического и психологического давления в случае конфликтов между кредитором и должником.

Также Анна Кузнецова заявила, что в таких инцидентах ответственность должны нести не только коллекторские организации, но и финансово-кредитные учреждения, заключившие с ними договор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, инцидент произошёл 5 апреля 2017 года около 18 часов вечера в Екатеринбурге. Трое мужчин напали на 11-летнего ребёнка в лифте дома, в котором проживает мальчик. Они угрожали ему и требовали долги, которые якобы есть у его матери.

Этот случай попал в поле зрения правоохранительных органов. По факту нападения на ребёнка региональная прокуратура организовала проверку, а Следственное управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело.