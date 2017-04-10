Ванино, Хабаровский край, 10 апреля, 2017, 07:03 — ИА Регнум.



debowscyfoto Мать и ребенок

В семи регионах ДФО, по данным приведенным Минвостокразвития, зафиксирован уровень рождаемости, превышающий среднероссийский. При этом в родильных домах Хабаровского края врачи говорят о снижении рождаемости, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В семи регионах ДФО — Хабаровском крае, ЕАО, Сахалинской, Амурской областях, Якутии, на Камчатке и Чукотке уровень рождаемости превысил среднероссийский показатель, сообщили в пресс-службе министерства.

«Я не берусь судить о данных Минвостокразвития. Могу лишь сказать, что у нас рождаемость стабильно снижается, причем, довольно сильно. Рост был с 2014 по 2015. В 2014 мы приняли 368 успешных родов, в 2015 целых 425. Это очень хороший рост. А потом — резкое падение «вниз»: в 2016 году принято только 292 малыша. Если смотреть в динамике, то на 10 апреля 2016 года мы приняли 118 родов, а на 10 апреля 2017 года — только 85. И это в Ванинском районе, где есть крупные предприятия, где есть работа. Рождаемость снижается. И это факт. Причин множество. Сейчас ведь рожать приходят те, кто сам родился в 90-е годы прошлого века. А тогда рождаемость почти совсем упала, роддома пустые простаивали. Некому рожать. Да и те, кто есть, не торопятся — молодежь сегодня хочет зарабатывать, делать карьеру, а уж потом рожать. Из района уезжают многие, молодые, трудоспособные. Уезжают в западные регионы, там и рожают.», — рассказал заведующий акушерско-гинекологическим отделением Ванинской Центральной районной больницы Андрей Максаков.

На Сахалине, по данным статистики, фиксируется естественная убыль населения. Так, в январе в области зарегистрировано в органах ЗАГС 531 родившийся и 554 умерших. Естественная убыль составила 23 человека, за аналогичный период 2016 года убыль составляла 9 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, демографическая концепция ДФО, разработанная чиновниками Минвостокразвития и рассчитанная до 2030 года, предполагает увеличение населения на 800 тысяч человек. Проект концепции был презентован на Демографической конференции в Хабаровске и раскритикован учеными «за бессистемность».