Берлин, 10 апреля, 2017, 06:50 — ИА Регнум.



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Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт в своем последнем докладе отметил, что качество еды в детских садах, школах, домах для престарелых «оставляет желать лучшего», сообщает Der Focus.

Политик предлагает законопроект, согласно которому в столовых увеличится количество полезных блюд из биопродуктов. «Моя цель состоит в том, чтобы в будущем не менее 20% всех блюд в общественных заведениях состояли из качественных продуктов», — отметил политик.

Министерство сельского хозяйства ФРГ регулярно проводит опросы, называемые «Эко-барометрами». Респонденты отвечают на вопросы касательно потребления экологически чистых продуктов питания. Согласно последнему «Эко-барометру 2017», более трети опрошенных жителей желают питаться чистыми и полезными продуктами и готовы заплатить определенную сумму.

По данным опроса, 18% желают видеть несколько эко-блюд в меню, другие 31% выступают исключительно за эко-меню. Около 96% готовы заплатить за порцию такого блюда более 50 центов.

Кристиан Шмидт будет выступать с данным законопроектом на ближайшем коалиционном заседании.