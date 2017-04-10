Петропавловск-Камчатский, 10 апреля, 2017, 06:31 — ИА Регнум.



Mil.ru Тихоокеанский флот

Пропавшее в Авачинском заливе Тихого океана у юго-восточных берегов полуострова Камчатка судно ищут корабли Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщает 10 апреля RT со ссылкой на начальника отдела пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Владимира Матвеева.

Малометражное судно Yamaha пропало 5 апреля.

«Корабли на северо-востоке России в течение двух суток осуществляют поиск людей», — заявил Матвеев. Идет осмотр акватории в зоне поиска на площади более 1500 кв. метров «визуально и с помощью технических средств». На текущий момент поиск не принес положительных результатов: ни самого судна, ни каких-либо данных о нем обнаружено не было.

Кроме судов в поисковой операции принимает участие морская авиация.

Ранее стало известно, что двое мужчин на катере Yamaha вышли в акваторию Авачинского залива с целью прокатки мотора. Больше никакой информации о пропавших не поступало.