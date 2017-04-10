Барнаул, 10 апреля, 2017, 06:16 — ИА Регнум. Барнаульская теплосетевая компания — теплотранспортное подразделение Сибирской генерирующей компании в Барнауле — намеревается подписать с в городскими властями концессионное соглашение о передаче объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности сроком на 15 лет (с 2018 по 2031 год). Об этом сегодня, 10 апреля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания».

Светлана Шаповалова ТЭЦ-3 в Барнауле

Согласно разработанным специалистами компании долгосрочным инвестиционным предложениям, в рамках соглашения планируется реконструкция и создание объектов теплосетевого хозяйства Барнаула на сумму более 1,6 млрд рублей. Это позволит примерно вдвое увеличить ежегодный объем средств, вкладываемых в содержание коммуникаций.

«Если в текущем году энергетики запланировали направить на перекладку и ремонты трубопроводов суммарно порядка 148,8 млн рублей, то в следующем году этот показатель может увеличиться до 300 млн рублей — порядка 200 млн составят средства на текущие ремонты и 100 млн на перекладку теплосетей», — пояснили в СГК.

По словам директора БТСК Александра Гросса, заключение концессионного соглашения требует действующее законодательство. «Иначе мы просто не можем дальше содержать и обслуживать теплосетевой комплекс Барнаула. Такие условия партнерства выгодны как администрации Барнаула, так и нам. Концессия снижает инвестиционные риски, четко определяет параметры ремонтов. Помимо прочего, сама процедура заключения соглашения максимально прозрачна. Немаловажно, что при этом имущество сохраняется в муниципальной собственности», — подчеркнул Александр Гросс.

Напомним, БТСК на протяжении трех лет вела хозяйственную деятельность по управлению 860 км теплосетей, находящихся в собственности администрации Барнаула. За это время энергетики заменили 30,28 км коммуникаций, несмотря на то, что долгое время тариф, установленный в городе, не покрывал эти расходы.

Ранее компания эксплуатировала это имущество по договорам аренды, срок которых истек в конце февраля. Проект документа уже размещен сайте torgi.gov. Окончательное решение по нему будет принято 18 мая.

Как уже сообщало ИА REGNUM, общая протяженность тепловых сетей в зоне ответственности БТМК и БТСК превышает 1 тысячу километров. При этом их большая часть — в довольно изношенном состоянии, поэтому и порывов в результате испытаний выявляется немало. Однако специалисты БТМК и БТСК ежегодно ведут планомерную работу по замене старых трубопроводов на новые. Приоритет в работе отдается наиболее проблемным участкам.