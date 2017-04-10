Вашингтон, 10 апреля, 2017, 05:51 — ИА Регнум. В США полиция назначила награду в размере $10 тыс. за помощь в поимке вооруженного мужчины, который угрожал президенту США Дональду Трампу. Так, в штате Висконсин 150 стражей порядка пытаются разыскать подозреваемого. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Разыскивается 32-летний Джозеф Якубовски. Его подозревают в ограблении магазина огнестрельного оружия на минувшей неделе. А до этого он, по данным полиции, отправлял в Белый дом письмо с меморандумом, в котором выразил недовольство властями.

Из магазина Якубовски забрал несколько винтовок. Также он поджег свою машину. Местное отделение ФБР обещает награду в размере $10 тыс. за любую информацию о местонахождении преступника.

В полиции штата заявили, что к расследованию привлечены в общей сложности 150 правоохранителей, причем как местного, так и федерального уровня. В настоящее время проверено уже более 300 наводок. Предстоит проверить еще около 50.

Это уже не первый подобный случай с угрозами в адрес Дональда Трампа. Например, в феврале 2017 года житель Локпорта Джаред Браун, который сначала провёл 15 месяцев в тюрьме за угрозы в адрес экс-президента США Барака Обамы, был приговорён к двум годам лишения свободы за заявления о намерении убить нового американского лидера. Брауну всего 20 лет.

А в конце декабря прошлого года был арестован 59-летний житель штата Флорида Кевин Крон после публикации угроз в адрес избранного на тот момент президента США Дональда Трампа в Facebook. В результате мужчине грозит до пяти лет тюрьмы, а также штраф в размере $250 тыс. за угрозу жизни президента.