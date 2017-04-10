Якутск, 10 апреля, 2017, 05:56 — ИА Регнум. Оценкой недр Якутии и Сибири займётся Росгеология. Перед организацией поставлена задача изучить перспективы нефтегазоносности слабоизученных территории этих регионов и провести обработку первичных геолого-геофизических материалов. Заказчик этих работ — департамент по недропользованию Центрально-Сибирского округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Росгеологии.

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Исследования будут проводиться на ещё нераспределённом фонде недр Сибири и Якутии. Цель проекта — повысить эффективность геологоразведочных работ и подготовить минерально-сырьевую базу углеводородного сырья, уточнив модели геологического строения и оценив ресурсы нефтегазоносных комплексов и зон накопления этих полезных ископаемых.

Выполнять работы Росгеология будет по госконтракту. Главным итогом его выполнения станет ресурсная оценка прогнозируемых зон нефтегазонакопления. В том числе специалисты холдинга проверят полноту и качество проведенных аналитических работ и имеющихся геолого-геофизических материалов по скважинам, проведут ревизию сохранившегося кернового материала, а также дополнительные исследования. Росгеология также в рамках оценки перспективности недр уточнит параметры продуктивных пластов и горизонтов не менее чем по 50 скважинам.

Все эти работы, как предполагается, будут завершены к 2018 году. Проводить исследования намерены на территории Иркутской, Томской, Омской и Новосибирской областей, Красноярского края и Якутии.

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Как сообщало ИА REGNUM, к 2035 году Якутия намерена в соответствии с базовым вариантом развития сократить добычу нефти до 7,4 млн. тонн нефти (в 2016 год — 9,6 млн). Целевым, самым благополучным вариантом, предусматривается рост добычи нефти в республике до 16 миллионов тонн.