Иркутск, 10 апреля, 2017, 05:46 — ИА Регнум.



Stroypuls.ru Пожар

При пожаре в Нижнеудинском районе Иркутской области погибли четыре человека, сообщает 10 апреля пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщается, что к моменту прибытия подразделений МЧС деревянный двухквартирный дом был практически полностью объят пламенем. Еще до прибытия пожарных бригад соседям удалось спасти одного жильца загоревшейся квартиры: 47-летнего мужчину. Пенсионерку 69 лет удалось эвакуировать из соседней квартиры.

После того как возгорание было потушено при проливе и разборе конструкций были обнаружены обгоревшие тела двух женщин и двух мужчин.

По словам свидетелей, в квартире накануне трагедии весь день шло застолье. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Начальник отдела надзорной деятельности по Нижнеудинскому району Юрий Трунев заявил о необходимости своевременно информировать надзорные органы об асоциальном образе жизни соседей, для своевременного проведения с ними профилактической работы.