Пекин, 10 апреля, 2017, 05:26 — ИА Регнум. Китайский юань все никак не выберется из пике. Курс национальной валюты Поднебесной снизился по отношению к курсу доллара США на 93 базисных пункта, сообщает в понедельник 10 апреля агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Курс юаня перешагнул психологическую отметку в 6,9000 пунктов. Теперь один доллар США стоит 6,9042 юаня. В прошлый раз такой низкой отметки национальная валюта Китая достигала 21 марта в результате череды ослаблений. Тогда курс достиг 6,9071 юаней за доллар.

Китайские власти утверждают, что падение юаня вызвано структурой реформой, начатой еще в 2015, однако, некоторые экономисты из США и Европы считают действия КНР целенаправленной манипуляцией. Ранее в таком же ключе высказывался и президент США Дональд Трамп, однако позже, после телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньином он пока отказался от обвинительной риторики в адрес Поднебесной.