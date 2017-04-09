США, 10 апреля, 2017, 02:14 — ИА Регнум. В турнире по большому теннису WTA серии «Премьер» в Чарльстоне победила российская спортсменка Дарья Касаткина. Это первая победа 19-летней теннисистки на турнире такого высокого ранга.

Скриншот с twitter.com/WTA Касаткина с тренером после победы

В финале Касаткина обыграла Елену Остапенко из Латвии. Матч продолжался два сета.

Российская теннисистка взяла первый сет со счетом 6:3. Во втором латвийской спортсменке удалось выбить лишь один гейм, не допустив «баранки». Так, второй сет завершился со счетом 6:1 в пользу Касаткиной.

Призовой фонд турнира в Чарльстоне составляет более $700 тыс.

Напомним, что в полуфинале российская спортсменка обыграла немку Лауру Зигемунд. Этот матч оказался для Касаткиной более сложным, он завершился со счетом 3:6, 6:2, 6:1. Российская теннисистка реализовала семь брейк-пойнтов и четыре раза проиграла собственную подачу.

Елена Остапенков в полуфинале оказалась сильнее хорватки Мирьяны Лучич-Барони (6:3, 5:7, 6:4). На корте теннисистки провели 2 часа 7 минут. Кроме того, Остапенко не пустила экс-первую ракетку мира датчанку Каролин Возняци в полуфинал турнира.