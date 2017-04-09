Вашингтон, 10 апреля, 2017, 01:45 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп может упустить последний шанс наладить диалог с Россией, поэтому американскому лидеру необходимо задуматься о том, стоит ли вводить новые санкции против РФ. Об этом написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Трампу надо трижды подумать, прежде чем вводить новые санкции против России. Он заслужит аплодисменты Маккейна, но взорвёт последний шанс на диалог», — подчеркнул сенатор.

Напомним, что ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью CNN заявила, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России и Ирана за поддержку Сирии. По словам Хейли, обсуждения этого вопроса уже начались.

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Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе своего предстоящего визита в Москву потребует, чтобы РФ отказалась от поддержки президента Сирии Башара Асада. По сообщениям американских СМИ, госсекретарь планирует представить доказательства того, что Россия якобы знала о причастности властей Сирии к химатаке в Идлибе.

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