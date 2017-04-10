Кострома, 10 апреля, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Борьба с терроризмом, капитализмом, грязной водой и ростом цен на лекарства, а также рост производства удобрений и конкурс костюмов гуся — в обзоре ИА REGNUM.

Флаг Костромы

Эхо теракта в метро

Теракт в метро Санкт-Петербурга, в результате которого погибли 10 и ранены 47 человек, коснулся и Костромской области. Сразу после взрыва все оперативные службы переведены на усиленный режим работы.

Любая информация о забытых сумках и подозрительных личностях немедленно проверялась. По сообщению газеты «Хронометр», 3 апреля в одном из костромских кафе сотрудница заведения обнаружила подозрительный пакет. Посетителей эвакуировали, прибывшая следственно-оперативная группа, кинологи и специалисты-взрывотехники проверили содержимое пакета. В нем «были обнаружены вещи, не представлявшие никакой опасности».

6 апреля поступило еще два сообщения о возможных взрывных устройствах — в парке Победы и на Кинешемском шоссе, сообщили «Костромские ведомости». На место выезжали спецслужбы, проводилась эвакуация жителей. Позже тревога были признана ложной.

Пока в Костроме спецслужбы проверяли данные об угрозе терактов, в Солигаличе силовики проводили учения. По информации газеты «Солигалические вести», в этом районном центре прошла «тренировка по пресечению террористического акта на объекте промышленного комплекса. В ходе учений отрабатывались практические навыки действий по предотвращению террористического акта и по освобождению захваченных террористами заложников».

Условных террористов обнаружили и обезвредили в районе местного завода по производству сыра.

Костромичи против терроризма

В субботу 9 апреля антитеррористическая тема получила развитие — в Костроме, равно как и во многих других городах России, состоялся антитеррористический митинг.

На акции «Вместе против терроризма», по оценкам сайта «СМИ44», собралось около 4,5 тыс. человек. Среди прочих на мероприятии выступили представители «Единой России», ЛДПР, Общественной палаты, «Боевого братства», а также имам Ариф Хазрат и отец Сергей Вихарев.

«В нашем обществе должны быть труд, работа, взаимопонимание. Чтобы мы были готовы противостоять всем бедам. Если мы сможем объединиться и сможем преодолеть все ненужное и злое в себе, то тогда никто не сможет нас сломить, заставить стать хуже», — отметил представитель епархии.

Против капитализма и частной собственности

В это же время в Костроме проходил еще один митинг — на Октябрьской площади собрались местные коммунисты и их единомышленники. Здесь ругали капиталистов, систему «Платон», городскую транспортную реформу, а также недобросовестных застройщиков.

Среди прочего на акции протеста сообщалось, что «все беды современной России — от капитализма, рыночной экономики и частной собственности, и проблема заключается не в личности премьер-министра, а в существующей системе власти».

Большая часть местных СМИ митинг проигнорировала. Издание «МК-Кострома» оценило протестное мероприятие скептически:

«Костромские коммунисты… решили в этот же день провести собственный митинг-протест для отстаивания сугубо своих политических интересов. Впрочем, количество людей собравшихся на митинге КПРФ, говорит лишь о том, что костромичи сегодня явно не на стороне коммунистов».

К слову, систему «Платон» в Костромской области критикуют не в первый раз. 5 апреля газета «Костромской Край» в статье «Платон» задушил перевозчиков» писала, что 27 марта мероприятия прошли на окраине Костромы, а также в городе Буй. Там «к акции присоединились 40−45 человек — для относительно небольшого города число просто огромное».

Химзавод становится лидером России

Помимо протестов город Буй «засветился» в новостях и благодаря местному химическому заводу. По данным «Аргументов и фактов — Ярославль», буйский химический завод становится лидером в стране по производству органо-минеральных удобрений. Произойти это должно благодаря запуску нового цеха по производству удобрений в хелатной (легкоусвояемой) форме. Затраты составили 70 млн. рублей.

«Запуск производственной линии позволит предприятию выйти на новые рынки сбыта продукции и увеличить объемы выпуска удобрений для предприятий агропромышленного комплекса более чем на 20%».

В области будут усиленно готовить специалистов по харвестрам и форвардерам

В Костромской области не хватает специалистов по лесопереработке, умеющих работать на высокотехнологичном оборудовании. Сайт Макарьевского муниципального района описал результаты заседания в департаменте лесного хозяйства области.

«Лесозаготовители Костромской области … предпочитают использовать высокотехнологичные комплексы — харвестеры и форвардеры. Таких машин в регионе насчитывается уже около 75, стоимость каждой от 15 до 35 млн рублей. Однако для работы на современном оборудовании навыков трактористов-машинистов недостаточно, требуются дополнительные знания бортового компьютера каждой из машин, их устройства и технического обслуживания…

Некоторые предприятия для работы на современной технике вынуждены привлекать специалистов из других регионов вахтовым методом».

Обсуждая дефицит специалистов, чиновники и представители учебных заведений решили, что «нужно объединить имеющуюся образовательную базу для качественной подготовки кадров по направлениям «Оператор раскряжевочной установки (харвестер)» и «Машинист трелевочной машины (форвардер)».

Грязная вода стала причиной увольнения чиновника?

В Костромской области уволен директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды. В заметке газеты «Нейские вести» сообщается, что губернатор области Сергей Ситников «подписал распоряжение об освобождении Александра Смирнова от должности директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды».

По мнению «СМИ44», «причиной отставки послужили выявленные прокуратурой нарушения в деятельности департамента и неоднократные претензии в вопросах организации добычи и использования полезных ископаемых и нерудных материалов».

Новостной сайт поселка городского типа Красное-на-Волге «Krasnoenews», связывая отставку со скандалом в селе, сообщил подробности:

«В 2015 году сотрудники профильного ведомства (Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды — прим. ИА REGNUM ) с нарушениями выдали лицензию предприятию, которое занимается добычей воды в Красном-на-Волге. МУП «Чистая вода» поставляло ресурс без необходимого санитарно-эпидемического заключения Роспотребнадзора о безопасности воды для жизни и здоровья населения. В жидкости было двукратное превышение содержания бора и фторидов».

По информации газеты «Красное Приволжье», решать проблему с очисткой воды руководство Красного-на-Волге намерено с помощью установки дополнительного оборудования.

«Будем ставить станцию обезборивания и обезжелезивания. Нам администрация области поставила срок до 1 сентября. Станцию обезборивания мы поставим в первую очередь, стоимость её выйдет около 1,5 млн рублей. Будем удешевлять, какие-то работы выполним своими силами. По обезжелезиванию сейчас ведем диалог с белорусской фирмой, стоимость будет около 5−10 миллионов, но мы эту станцию поставим», — обещает глава поселка Владимир Недорезов.

Костромичам дали право на выбор

В воскресенье в Костроме горожане выбирали какой участок города благоустроить в этом году. «В опросный лист включено 18 территорий в разных районах города. Из них предстоит выбрать одну территорию. Победитель будет определён рейтинговым голосованием» — информировала газета «Костромские ведомости». — Благоустройство будет проводится в рамках нацпроекта «Формирование современной городской среды».

Отметим, что процесс подготовки к волеизъявлению, включая вынесенные на голосование варианты территорий для первоочередного благоустройства, был поддержан областной администрацией и широко освещался местными СМИ.

Чиновники держат цены

«Рост цен на лекарства в области удается сдерживать» — радует костромичей газета «Северная Правда». Издание, цитируя директора департамента здравоохранения Евгения Нечаева, сообщило, что цены на медикаменты хоть и растут, но все же «ниже, чем в среднем по России и в соседних областях».

«Мы расширили сеть губернских аптек, увеличили долю закупок по совместным торгам. Если говорим о госпитальном сегменте, то благодаря совместным торгам планируем достичь экономии в 100 миллионов рублей. И, конечно, мы по-прежнему ведем мониторинг вместе с Росздравнадзором за оптовыми надбавками», — подчеркнул Нечаев.

Гусиные истории

В Костромской области продолжают работать над повышением туристической привлекательности региона. В минувшую субботу в областном центре устроили парад сказочных героев и отпраздновали день рождения Снегурочки. Теперь в Кологриве готовятся отметить традиционный «День гуся». Там, при поддержке газеты «Кологривский край», уже объявлен конкурс на лучший костюм пернатого.

Как сообщает«Кологривский край», «костюм может содержать: головной убор (клюв гуся), накидку с имитацией крыльев, гусиные лапы. Все участники конкурса примут участие в гусином шествии под руководством Кологривского гуся».

Авторам лучших костюмов организаторы обещают вручить грамоты и ценные подарки.

Справка ИА REGNUM: в мае-июне неподалеку от Кологрива обычно скапливается большое количество птиц — в пойме реки Унжа можно наблюдать тысячи диких гусей. Здесь, по пути из Европы в Арктику пернатые отъедаются и копят силы. Для местных жителей это явление стало одним из поводов привлечь туристов — гусь стал туристическим брендом города. День Гуся отмечается здесь с 2005 года.