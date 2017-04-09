Москва, 10 апреля, 2017, 00:43 — ИА Регнум. В рамках реализации международного Договора по открытому небу российские инспекторы выполнят наблюдательные полеты над территориями США и Канады с 10 под 22 апреля. Как сообщает 10 апреля пресс-служба министерства обороны РФ, об этом заявил начальник Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Unsplash Наблюдательный полет

Сообщается, что полет над США пройдет в период с 10 по 15 апреля, его максимальная дальность составит 4900 км. Вылеты пройдут с американского аэродрома открытого неба Рай-Паттерсон, штат Огайо.

Затем российские военные проинспектируют с воздуха канадские территории. Полет пройдет с 18 по 22 апреля с аэропорта открытого неба Икулуит. Максимальная дальность полета составит 6150 км.

В обоих случаях российский самолет наблюдения проследует по заранее согласованному со сторонами маршруту. Во время операции американские и канадские специалисты на борту российского судна смогут проконтролировать выполнение всех согласованных параметров полета и применение соответствующей договору аппаратуры наблюдения.

Это девятый и десятый наблюдательные полеты РФ над территориями стран — участниц международного Договора по открытому небу. Выполнение положений договора подразумевает периодический взаимный облет территорий стран-участниц и способствует увеличения взаимного доверия между странами.