Вашингтон, 9 апреля, 2017, 23:24 — ИА Регнум. Власти США не видят оснований для отмены ограничительных мер против Российской Федерации. Об этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в интервью телеканалу ABC.

DonkeyHotey Рекс Тиллерсон

«Нет причин для отмены санкций, — заявил Тиллерсон. — Причина введения ограничительных мер по-прежнему существует».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Западом и Москвой ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Сперва Вашингтон и Брюссель ввели ограничительные меры против отдельных российских компаний и физических лиц. Затем санкции Запада были введены в отношении целых секторов экономики РФ.

В ответ Кремль ввел эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели ограничительные меры против России.

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