Хмельницкий, Украина, 9 апреля, 2017, 22:42 — ИА Регнум. Легковой автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом в Шепетовском районе Хмельницкой области Украины. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщили в пресс-службе Главного управления национальной полиции по области.

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ДТП произошло в субботу, 8 апреля, на автодороге Р-49 вблизи села Климентовичи. По некоторым данным, в результате аварии пострадали 13 человек, один находится в тяжелом состоянии.

«Водитель автомобиля Nissan Patrol 1973 г.р., жительница г. Киев, не справилась с управлением, в результате чего выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с маршрутным автобусом Mercedes-Benz сообщением «Шепетовка — Михайлючка» под управлением жителя г. Шепетовка 1964 года рождения», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются подробности происшествия.