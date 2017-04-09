Тамбов, 9 апреля, 2017, 21:49 — ИА Регнум. Антитеррористический митинг «Мы вместе против террора», который состоялся в Тамбове 6 апреля, собрал более 17 тыс. жителей, пишет «Коммерсант. Черноземье». Акция прошла в центре города, на площади перед дворцом спорта «Кристалл». В центре площади была организована зона, где тамбовчане оставляли цветы и зажженные свечи. Цветы, в частности, возложили и тамбовский губернатор Александр Никитин, спикер облдумы Евгений Матушкин, первый вице-губернатор Олег Иванов.

Tambov.gov.ru Дмитрий Медведев во время визита в Тамбовскую область

В продолжение темы «Тамбовский меридиан» рассказал о том, что тамбовские саперы трижды за сутки выезжали на подозрительные предметы. Грозные события последних дней — теракт в Санкт-Петербурге и взрыв в Ростове-на-Дону — заставили тамбовчан стать более бдительными. 6 апреля в дежурную часть поступило сообщение о том, что на улице Пролетарской в подъезде дома № 2 лежит подозрительная сумка. Вечером того же дня поступил звонок о том, что на улице Рылеева у ТЦ «Европа» в тележке для продуктов лежит бесхозная сумка. А чуть позже на улице Гастелло, на обочине дороги, был обнаружен подозрительный ящик. Взрывотехник и кинолог с обученной собакой обследовали подозрительные находки. К счастью, оказалось, что они не представляют опасности: внутри находились личные вещи.

«Тамбовский курьер» рассказал о визите Дмитрия Медведева в Тамбовскую область. Одним из объектов посещения стало мясоперерабатывающее производство предприятия ООО «Тамбовский бекон», расположенное в селе Борщевка. Предприятие включает в себя комбикормовый завод, свинокомплексы, племенные фермы, мясоперерабатывающий комплекс. В конце 2016 года компания приступила к реализации проекта строительства новых свинокомплекса в Тамбовской области мощностью 53 тыс. тонн свинины в год, объем инвестиций по проекту составит свыше 9 млрд рублей, будет создано более 200 рабочих мест. Срок реализации проекта — 2016−2019 годы. В настоящее время на предприятии создано свыше 3160 рабочих мест. Средняя заработная плата здесь составляет более 30 тысяч рублей.

Дмитрий Медведев, а также прибывший с ним министр сельского хозяйства Александр Ткачев ознакомился с производством и пообщался с рабочими. В ходе разговора он, в частности, заявил, что сегодня открываются большие перспективы для развития сельскохозяйственной отрасли, села и аграрного бизнеса. Свою роль в этом сыграли и антироссийские санкции, которые помогают развиваться местному производству. Медведев привел данные, согласно которым импорт мяса в России снижается с 2008 года, тогда как отечественное производство за это время выросло на 160%.

«Российская газета» сообщила подробности визита Дмитрия Медведева в тамбовскую школу XXII века — «Школу Сколково-Тамбов». Инновационный образовательный комплекс заработает 1 сентября, создан он в рамках приоритетного федерального проекта «Новая образовательная среда для школьника». Образовательный комплекс рассчитан на 2425 учеников. Здесь будет 97 классов и 13 образовательных центров — в их числе зарубежной и отечественной лингвистики, естественных наук, безопасности и физического здоровья, роботехники, моделирования, флористики и ландшафтного дизайна, — музей занимательных наук и интернет-кафе. Школа будет работать как общероссийский ресурсный центр по апробации и распространению современных образовательных технологий. Медведеву показали школьные лаборатории, оснащенные современным оборудованием, и расходные материалы, которые будут использоваться в ходе уроков. «Это наше?» — спросил премьер. «Все отечественное. Даже колбы», — заверили педагоги.

О двусторонней встрече премьера Дмитрия Медведева с губернатором Тамбовской области Александром Никитиным сообщает «Тамбовская жизнь». Премьер наметил три темы для беседы: строительство детских садов, школ и благоустройство дворовых территорий.

«Мы с вами осмотрели прекрасную школу, очень современную, построенную по новейшим технологиям в содружестве с центром «Сколково», огромную по размерам. Министр образования сказала, что в настоящее время это самая большая школа в стране по численности — 2,5 тысячи учащихся. Хорошо, что она сдаётся в эксплуатацию. Но это должна быть не единственная школа. У вас на территории области достаточно мест, где надо строить новые школы и реконструировать действующие, включая малокомплектные школы в деревнях. Третье направление, которое стало неплохо продвигаться в последнее время благодаря поручениям президента Владимира Путина и в том числе стараниями партии «Единая Россия», — это обустройство дворов», — приводит издание слова Дмитрия Медведева.

Губернатор заверил, что социальная сфера Тамбовщины — в центре внимания областных властей, ведь две трети расходных обязательств в бюджете региона приходится на неё. В течение последних лет в регионе построили 24 детских сада.

«В этом году мы поставили для себя задачу — строительство ещё одного детского сада. Конечно, нам очень хотелось бы рассчитывать на поддержку и федеральную в связи с тем, что это позволило бы более качественно, более быстрыми темпами закрыть эти проблемы. Так что если вы позволите к вам обратиться с соответствующим ходатайством, я буду сердечно признателен, равно как и все мои коллеги и жители Тамбовской области», — цитирует газета слова Никитина и отмечает, что после этих слов Дмитрий Медведев одобрительно кивнул и заметил: «Пишите письмо».

Говоря об обустройстве дворов, Александр Никитин заметил, что «нам хотелось бы возродить то самое доброе, светлое, которое ранее было, не только лавочки и скамейки, мы слышали в детстве стук домино». По его словам, все вопросы по этим крупным проектам решаются вместе с жителями. Дмитрий Медведев добавил, что если благоустройство с жителями согласовано, то к этому будет другое отношение, жители сами будут следить за порядком и сохранностью.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пожертвовал в тамбовский благотворительный фонд «Открытый мир» часть своих доходов, сообщает «Тамбовская жизнь». Тамбовская некоммерческая организация оказывает помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе и переезжающим беженцам из Украины. Одной из наиболее значимых инициатив центра является проект «Добрая точка». В ее рамках каждый желающий и неравнодушный горожанин может принести в офис организации различные вещи — одежду и обувь, бытовые приборы, канцтовары и другие предметы.

Как выяснилось только сейчас, еще в прошлом году в фонд «Открытого мира» спикер Государственной думы Вячеслав Володин перечислил часть своих доходов. Это пожертвование оказалось больше всего годового бюджета благотворительной организации. Благодаря такой поддержке центр теперь получит штат специалистов и сможет расширить свою деятельность на территорию всей Тамбовской области. Кроме того, у организации появляется возможность работать постоянно, без перерывов.

«Тамбовская жизнь» коснулась темы муниципального имущества, отданного в аренду «ТКС», состоянием которого в настоящее время недовольны депутаты гордумы. В ходе специального рейда выяснилось, что почти во всех канализационно-насосных станциях протекает крыша, трубы ржавые, не соблюдается элементарные нормы безопасности. С момента аналогичного прошлого визита прошло почти полгода. Но за это время практически ничего не изменилось. По словам депутатов, компания обещает устранить основные проблемы к концу мая. Члены рабочей группы намерены проверить, будут ли обещания «ТКС» выполнены в срок.

Издание напоминает, что в конце февраля на встрече с губернатором Тамбовской области Александром Никитиным руководство «Российских коммунальных систем» заявило, что готово вложить 3 млрд рублей в реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения Тамбова в рамках концессионного соглашения. Этот документ планируется подписать в 2017 году. Специалисты компании сейчас проводят инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей города.

«Известия» проинформировали читателей о планах по восстановлению в Тамбовской области 1 тыс. гектаров леса в рамках лесокультурной кампании. Посадочный материал тамбовские лесоводы вырастили заранее — это 10 млн сеянцев и саженцев. Основными культурами станут сосна, дуб и береза. На посадке леса будут заняты более 800 человек, причем не только рабочие лесхозов, но и местное население поселков, воспитанники школьных лесничеств.

«Мы готовы поддержать любую инициативу граждан по озеленению населенных пунктов и предоставить бесплатный посадочный материал и необходимые технические средства», — сообщил начальник управления лесами Тамбовской области Виктор Маликов. Э

Этой весной специалисты лесного хозяйства планируют провести несколько масштабных акций. Например, закладка памятных лесных культур «Год экологии», создание лесных культур в честь 80-летия Тамбовской области. В рамках мероприятий «Всероссийского дня посадки леса» в регионе высадят тысячи саженцев ценных лесных пород, будут заложены новые памятные аллеи и скверы.

«Аргументы и Факты. Тамбов» приводят спортивную статистику. Физической культурой и спортом в регионе регулярно занимается 367 тыс. человек. К их услугам было предоставлено 3911 различных объектов, в том числе 21 стадион и 633 спортивных зала. На платной основе, в основном в фитнес-центрах, предпочитали заниматься 13,5 тыс. тамбовчан, что составило приблизительно 3,7%. Их количество по сравнению с 2015 годом увеличилось в два раза. Различными видами спорта занималось 172 тыс. жителей области, причем 70% из них составляли мужчины. В том числе 23 тыс. занималось футболом, в их числе и 550 представительниц прекрасного пола. Далее по популярности идут волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис.

«Аргументы и Факты. Тамбов» пригласили тамбовчан на гастрономический фестиваль яйца «Кукарекино». Впервые праздник пройдет 21 мая в поселке Сатинка Сампурского района. Символами праздника станут яйцо и курица. Гостей фестиваля ждет большое разнообразие блюд из яиц и необычные развлечения. На мероприятии будут функционировать разные зоны: «Игры и развлечения», «Питание», «Торговля», «Аттракционы и батуты». Гостей ждет дегустация, мастер-классы, например, по изготовлению поделок из яичной скорлупы, соревнования. На фестивале пройдет ярмарка, где можно купить продукцию птицеводства. Также все желающие смогут поучаствовать в квесте «Золотое яичко» и посоревноваться в конкурсе «Мистер и мисс Цыпа». Взрослые и дети смогут продемонстрировать креативные птичьи наряды и яркие костюмы цыплят. Выберут и самую красиво оформленную детскую коляску.