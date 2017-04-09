Измир, Турция, 9 апреля, 2017, 21:50 — ИА Регнум. Европейским странам придется ответить за «враждебные действия» в отношении Турции. Об этом, как передает агентство Anadolu, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе митинга на площади Гюндогду в Измире.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Представители турецкой диаспоры неоднократно сталкивались с несправедливостью и давлением в Европе, — сказал глава государства. — Однако турецкий народ вскоре потребует ответа за содеянное. После референдума 16 апреля Турция призовет Европу к ответу».

Напомним, 16 апреля в Турции пройдет референдум, по результатам которого президент страны может расширить свои полномочия, став главой исполнительной власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Анкарой и Брюсселем в последние месяцы переживают период эскалации напряженности.

В ряде государств Евросоюза были отменены митинги с участием лидеров Турции. После запрета мероприятий в Нидерландах, дипломатические отношения между Амстердамом и Анкарой были разорваны.

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