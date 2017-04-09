Москва, 9 апреля, 2017, 20:54 — ИА Регнум. 9 апреля на стадионе «Локомотив» был разыгран матч 22-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Локомотив» и «Ростов». Матч завершился со счетом 0:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Статистика матча («Локомотив"/"Ростов»)

Удары 4/9

Удары в створ 0/4

Владение 50%/50%

Фолы 9/8

На данный момент «железнодорожники» занимают 9-е место, набрав 31 очко. «Ростов» поднялся на 6-ю позицию с 32-мя очками.

Составы на матч:

«Локомотив»: Гильерме, Маргашов, Михалик, Денисов, Кверквеля, Фернандеш, Тарасов, Пейчинович, Денисов, Миранчук, Майкон.

«Ростов»: Медведев, Терентьев, Мевля, Кудряшов, Навас, Калачев, Гацкан, Ерохин, Азмун.

Главный арбитр матча: Владислав Безбородов.

Предупреждения: Азмун — 30, Тарасов — 41, Бухарова — 84.