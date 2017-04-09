Вашингтон, 9 апреля, 2017, 20:57 — ИА Регнум. Власти США решительно осуждают теракты в Египте. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

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«Грустно слышать о террористической атаке в Египте, — написал глава Белого дома. — США решительно осуждают. У меня серьезная уверенность в том, что президент ас-Сиси (президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, — прим. ИА REGNUM ) справится с ситуацией должным образом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в египетском городе Танта прогремел взрыв у коптской церкви Святого Георгия. Еще один теракт был осуществлен у входа в церковь в Александрии.

По некоторым данным, в результате взрывов погибли более 40 человек.

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта Абдул-Фаттаху Ас-Сиси в связи со взрывами. Российский лидер передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

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