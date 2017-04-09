Ливерпуль, Великобритания, 9 апреля, 2017, 20:27 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Эвертон» на своем поле переиграл «Лестер Сити» в матче тридцать второго тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 9 апреля на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле, закончилась со счетом 4:2.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Ромело Лукаку (дубль), Том Дэвис и Фил Джагелка. У гостей мячи забили Ислам Слимани и Марк Олбрайтон.

После тридцати одного матча в чемпионате Англии «Лестер» пока занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. Клуб «Эвертон», набравший 54 балла после тридцати двух игр, находится на седьмой позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 32-й тур

«Эвертон» (Ливерпуль) — «Лестер Сити» (Лестер) — 4:2 (3:2).

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