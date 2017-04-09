Рига, 9 апреля, 2017, 20:09 — ИА Регнум. В Латвии в ходе военных учений пострадали трое американских военнослужащих. Об этом, как передает Sputnik, сообщил представитель Минобороны страны Каспар Галкин.

U.S. Army Американские военные в Латвии

Инцидент произошел в воскресенье, 9 апреля, на полигоне Адажи.

«В ходе учений солдаты надышались испарениями и были доставлены в больницу Gaiļezers, — говорится в сообщении. — Двое военнослужащих отпущены после обследования, еще один остается в больнице».

Подразделения армии США расположены в Латвии с 2014 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года при транспортировке американской бронетехники из Германии в Польшу возникли непредвиденные сложности: несколько танков врезались в мосты, которые оказались ниже, чем было предусмотрено планом транспортировки.

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