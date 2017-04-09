Прошлогодней вербе торговцы Краснодара нашли своё применение
Краснодар, 9 апреля, 2017, 20:06 — ИА Регнум. В столице Кубани возле храмов и на подступах к ним сегодня, 9 апреля, возникли несанкционированные властями рынки, на которых продают символ православного праздника — Вербного воскресенья. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, торговцы, приехавшие на автомобилях, пытаются реализовать товар от 30 рублей за небольшой пучок вербы. Причем предлагают они не свежие, а прошлогодние ветки.
Прилавки создают на скорую руку из подручных средств, на которых верба соседствует с высушенными травами. Как отмечает в беседе с корреспондентом ИА REGNUM продавщица Антонина, высушенная верба хранится долго, и с ней ничего не происходит.
«Вербное воскресенье в этом году позднее, и найти возле Краснодара нераспустившуюся вербу с беленькими почками невозможно. Поэтому мы торгуем той, что осталась с прошлого года. У меня есть веточки и по 30, и по 50, и по 100, и по 150 рублей. Самые длинные — самые дорогие», — уточнила собеседница.
Прихожанин храма Николая Чудотворца Виталий говорит, что он любит покупать только свежую вербу: «Всё дело в том, что это растение имеет особый запах, его ни с чем не спутаешь. Но он исходит от свежего растения. Бывает, что при бережном хранении ива сохраняет свои пахучие качества очень долго, может и год и больше. Но сегодня здесь я ничего для себя не нашел».
На импровизированных прилавках перед храмом выложены кустики вербы на любой вкус и кошелек, только они уже не живые, а высохшие.
Напомним, за семь до Пасхи православные христиане отмечают вход Господень в Иерусалим — Вербное воскресенье. По традиции, люди в этот день приходят в христианские святилища с ветками пальм. В России, на большей её части, пальмы не растут, и люди используют вместо них самое первое распустившееся растение — иву с белыми, пушистыми почками. В древности кору ивы использовали для лечения ран.