Краснодар, 9 апреля, 2017, 20:06 — ИА Регнум. В столице Кубани возле храмов и на подступах к ним сегодня, 9 апреля, возникли несанкционированные властями рынки, на которых продают символ православного праздника — Вербного воскресенья. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, торговцы, приехавшие на автомобилях, пытаются реализовать товар от 30 рублей за небольшой пучок вербы. Причем предлагают они не свежие, а прошлогодние ветки.

Александр Мариинский ИА REGNUM Длинная верба по 150 рублей

Александр Мариинский ИА REGNUM Почки прошлогодней вербы почти не пахнут

Прилавки создают на скорую руку из подручных средств, на которых верба соседствует с высушенными травами. Как отмечает в беседе с корреспондентом ИА REGNUM продавщица Антонина, высушенная верба хранится долго, и с ней ничего не происходит.

Александр Мариинский ИА REGNUM Стихийный рынок перед храмом

«Вербное воскресенье в этом году позднее, и найти возле Краснодара нераспустившуюся вербу с беленькими почками невозможно. Поэтому мы торгуем той, что осталась с прошлого года. У меня есть веточки и по 30, и по 50, и по 100, и по 150 рублей. Самые длинные — самые дорогие», — уточнила собеседница.

Прихожанин храма Николая Чудотворца Виталий говорит, что он любит покупать только свежую вербу: «Всё дело в том, что это растение имеет особый запах, его ни с чем не спутаешь. Но он исходит от свежего растения. Бывает, что при бережном хранении ива сохраняет свои пахучие качества очень долго, может и год и больше. Но сегодня здесь я ничего для себя не нашел».

Александр Мариинский ИА REGNUM Что выбрать?

На импровизированных прилавках перед храмом выложены кустики вербы на любой вкус и кошелек, только они уже не живые, а высохшие.

Александр Мариинский ИА REGNUM Кроме ивы продают и живые цветы

Напомним, за семь до Пасхи православные христиане отмечают вход Господень в Иерусалим — Вербное воскресенье. По традиции, люди в этот день приходят в христианские святилища с ветками пальм. В России, на большей её части, пальмы не растут, и люди используют вместо них самое первое распустившееся растение — иву с белыми, пушистыми почками. В древности кору ивы использовали для лечения ран.