Первоуральск, Свердловская область, 9 апреля, 2017, 20:56 — ИА Регнум. В Свердловской области началось активное таяние снега. И тут же, как обычно весной, обнажились горы накопившегося за зиму мусора.

Александр Комаров ИА REGNUM Аллея на улице Папанинцев

Свердловский город Первоуральск известен на всю планету своей промышленностью. А в 2015 году здесь появился первый в стране инновационно-культурный центр, один из трёх планировавшихся по стране. Строительство велось по поручению председателя правительства России Дмитрия Медведева, а идеологом его выступил теперь уже бывший вице-премьер Владислав Сурков.

Изначально этот центр хотели назвать Домом новой культуры, но оно не прижилось. А жители города именуют объект по-спортивному — шайбой. И вполне имеют на это право: своим хоккеем Первоуральск тоже славится.

Как бы то ни было, уже второй год город на границе Европы и Азии известен как один из инновационно-культурных центров страны. Насколько соответствует этот статус отношению горожан к чистоте, выяснял корреспондент ИА REGNUM.

Как и во многих других городах, центр Первоуральска практически чист. Если не считать многолетней пыли — с шампунем здесь улицы пока ещё не намывают.

Александр Комаров ИА REGNUM Возле здания администрации города

Александр Комаров ИА REGNUM Возле памятника Ленину

Александр Комаров ИА REGNUM На проспекте Ильича относительно чисто

Также относительно чисто на гостевых маршрутах. Одним из них является улица Ленина.

Александр Комаров ИА REGNUM Улица Ленина. Гостевой маршрут.

А вот в районах, отдалённых от самого центра и от гостевых маршрутов, ситуация печальнее. На улицах Чкалова и Герцена тротуары местами напоминают Венецию. Не замочив ног, не пройти.

Александр Комаров ИА REGNUM Подтопленный тротуар на улице Чкалова

Александр Комаров ИА REGNUM Улица Герцена местами напоминает Венецию

Даже в очень оживлённых местах можно угодить в лужу.

Александр Комаров ИА REGNUM Переход дороги по луже

Во дворах — кучи убранного зимой, но не вывезенного снега.

Александр Комаров ИА REGNUM Гора грязного снега

На улице Трубников снег в основном растаял и предательски обнажил горы мусора.

Александр Комаров ИА REGNUM Улица Трубников

Александр Комаров ИА REGNUM Улица Трубников. Не прибирали здесь давно

А местами снег пока не растаял. Но кучи мусора уже вырисовываются во всём своём блеске. В берёзовой роще, в месте отдыха горожан, уборщикам предстоит изрядно поработать.

Александр Комаров ИА REGNUM Берёзовая роща

В ближайшие дни горожане начнут выходить на субботники. Скорее всего, к 22 апреля, ко дню рождения вождя мирового пролетариата, марафет в городе наведут. В крайнем случае, к Первомаю.