Урал — блеск и грязь в «столице» инновационной культуры
Первоуральск, Свердловская область, 9 апреля, 2017, 20:56 — ИА Регнум. В Свердловской области началось активное таяние снега. И тут же, как обычно весной, обнажились горы накопившегося за зиму мусора.
Свердловский город Первоуральск известен на всю планету своей промышленностью. А в 2015 году здесь появился первый в стране инновационно-культурный центр, один из трёх планировавшихся по стране. Строительство велось по поручению председателя правительства России Дмитрия Медведева, а идеологом его выступил теперь уже бывший вице-премьер Владислав Сурков.
Изначально этот центр хотели назвать Домом новой культуры, но оно не прижилось. А жители города именуют объект по-спортивному — шайбой. И вполне имеют на это право: своим хоккеем Первоуральск тоже славится.
Как бы то ни было, уже второй год город на границе Европы и Азии известен как один из инновационно-культурных центров страны. Насколько соответствует этот статус отношению горожан к чистоте, выяснял корреспондент ИА REGNUM.
Как и во многих других городах, центр Первоуральска практически чист. Если не считать многолетней пыли — с шампунем здесь улицы пока ещё не намывают.
Также относительно чисто на гостевых маршрутах. Одним из них является улица Ленина.
А вот в районах, отдалённых от самого центра и от гостевых маршрутов, ситуация печальнее. На улицах Чкалова и Герцена тротуары местами напоминают Венецию. Не замочив ног, не пройти.
Даже в очень оживлённых местах можно угодить в лужу.
Во дворах — кучи убранного зимой, но не вывезенного снега.
На улице Трубников снег в основном растаял и предательски обнажил горы мусора.
А местами снег пока не растаял. Но кучи мусора уже вырисовываются во всём своём блеске. В берёзовой роще, в месте отдыха горожан, уборщикам предстоит изрядно поработать.
В ближайшие дни горожане начнут выходить на субботники. Скорее всего, к 22 апреля, ко дню рождения вождя мирового пролетариата, марафет в городе наведут. В крайнем случае, к Первомаю.