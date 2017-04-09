Великий Новгород, 9 апреля, 2017, 19:58 — ИА Регнум. В Великом Новгороде сегодня, 9 апреля, состоялись дополнительные выборы в думу города по двум одномандатным округам: №5 и №6. Как сообщили ИА REGNUM в Избирательной комиссии Новгородской области, явка избирателей на участки к 18:07 составила 9,22%.

Ru.wikipedia.org Флаг Великого Новгорода

При этом в округе №5 за два часа до закрытия участков проголосовали 10,54% избирателей (1302 человека), в округе №6 — 7,84% (932 избирателя).

В городе работали 14 избирательных участков.

Напомним, депутатские мандаты стали вакантными после того, как Андрей Ломанов (округ №5) был избран депутатом Новгородской областной думы, а Владимир Еремин (округ №6) — главой Демянского района Новгородской области.

Всего в думе Великого Новгорода — 30 депутатов, половина из которых избраны по партийным спискам, половина — по одномандатным избирательным округам.