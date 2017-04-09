Берлин, 9 апреля, 2017, 19:48 — ИА Регнум. Футболисты «Герты» на своем поле переиграл «Аугсбург» в матче двадцать восьмого тура чемпионата Германии. Встреча, прошедшая 9 апреля на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счетом 2:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Джон Энтони Брукс и Валентин Штокер.

После шестнадцати матчей чемпионата Германии «Герта» пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка. Клуб «Аугсбург», набравший 29 баллов, находятся на шестнадцатой позиции.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 28-й тур

«Герта» (Берлин) — «Аугсбург» (Аугсбург) — 2:0 (2:0).

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