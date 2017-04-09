Баскетбол. В Единой Лиге ВТБ почти точно известны вторая и третья команды
Красноярск, 9 апреля, 2017, 19:31 — ИА Регнум. Результаты матчей, сыгранных 9 апреля в розыгрыше Единой лиги ВТБ.
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Баскетбольные мячи
- «Енисей» (Красноярск) — ВЭФ (Рига, Латвия) 88:71 (19:21 21:12 22:17 26:21)
- «Автодор» (Саратов) — «Парма» (Пермь)110:99 ()
- «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — «Астана» (Астана, Казахстан) 76:72 (33:21 23:21 19:24 35:33)
- «Химки» (Химки) — «Зенит» (Санкт-Петербург) 66:74 (23:15 19:24 11:19 13:13)
Санкт-Петербургскому «Зениту» для завоевания второго места по итогам регулярного сезона надо одержать одну победу в оставшихся двух матчах с «Автодором» и «Калевом».
«Астана», проиграв «Нижнему Новгороду», оставила последнему небольшой шанс опередить себя и выйти в плей-офф. Некоторые шансы на это сохраняются и у «Автодора».
Положение команд в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ можно посмотреть здесь.