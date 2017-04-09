Красноярск, 9 апреля, 2017, 19:31 — ИА Регнум. Результаты матчей, сыгранных 9 апреля в розыгрыше Единой лиги ВТБ.

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«Енисей» (Красноярск) — ВЭФ (Рига, Латвия) 88:71 (19:21 21:12 22:17 26:21)

(19:21 21:12 22:17 26:21) «Автодор» (Саратов) — «Парма» (Пермь) 110:99 ()

() «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — «Астана» (Астана, Казахстан) 76:72 (33:21 23:21 19:24 35:33)

(33:21 23:21 19:24 35:33) «Химки» (Химки) — «Зенит» (Санкт-Петербург) 66:74 (23:15 19:24 11:19 13:13)

Санкт-Петербургскому «Зениту» для завоевания второго места по итогам регулярного сезона надо одержать одну победу в оставшихся двух матчах с «Автодором» и «Калевом».

«Астана», проиграв «Нижнему Новгороду», оставила последнему небольшой шанс опередить себя и выйти в плей-офф. Некоторые шансы на это сохраняются и у «Автодора».

Положение команд в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ можно посмотреть здесь.