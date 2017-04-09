Осло, 9 апреля, 2017, 19:26 — ИА Регнум. В Норвегии сотрудники правоохранительных органов задержали 17-летнего гражданина РФ по делу о самодельном взрывном устройстве, оставленном 8 апреля в центре Осло. Об этом, как передает ТАСС, заявила глава Полицейской службы безопасности (ПСБ) Бенедикте Бьернланд.

Maxpixel.freegreatpicture.com Задержание

«Мы пытаемся выяснить то, каковы были его (17-летнего гражданина РФ) мотивы и были ли в этом замешаны другие люди», — говорит она.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 8 апреля под мостом через Акерсэльва в Осло был обнаружен подозрительный предмет. По словам очевидцев, стражи порядка задержали мужчину, который оставил коробку размером 30×30 см. Молодого человека доставили в полицию, район оцепила полиция.

Чуть позже местная полиция подорвала подозрительный предмет. Саперы подтвердили, что в коробке, по всей видимости, было маломощное взрывное устройство.

Читайте также: В центре Осло полиция подорвала подозрительный предмет

Читайте также: В связи с угрозой взрыва в Осло закрыта станция метро